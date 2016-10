4.000 Menschen nach Beben in Italien in Notquartieren

Nach dem schweren Erdbeben in der mittelitalienischen Region Marken am Mittwochabend haben rund 4.000 Menschen in der Provinz Macerata die zweite Nacht in Behelfsunterkünften verbracht.

Seismologen vermuten, dass die Beben eine Nachwirkung des verheerenden Erdstoßes von August sein könnte. Sie befürchten, dass die Region noch monatelang von Nachbeben heimgesucht werden könnte. Allein in der Nacht auf heute wurden mehr als 100 Nachbeben registriert.

