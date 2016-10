Aufstand gegen den Machismo in Argentinien

In Argentinien entzündet sich an immer neuen grausamen Fällen heftiger Protest: Zehntausende besuchen Demonstrationen gegen Gewalt an Frauen. Im Vergleich zum Rest Südamerikas hat das Land progressive Gleichstellungsgesetze. Doch genau darin sehen Aktivistinnen den Grund für die Gewalt: als Reaktion auf den Fortschritt. Die Ursache liege in Argentiniens Machokultur.

