Deutschland will Stromhandel mit Österreich begrenzen

Deutschland erwägt, den Stromhandel mit Österreich wegen Netzengpässen an der Grenze einzuschränken. Die dortige Bundesnetzagentur hat heute die vier Übertragungsnetzbetreiber angewiesen, entsprechende Maßnahmen vorzubereiten, die ab 3. Juli 2018 greifen sollen. Das stieß umgehend auf scharfe Kritik von Österreichs E-Wirtschaft und dem heimischen Energieregulator E-Control.

„Falscher Schritt“

Die Vorbereitung einer Engpassbewirtschaftung an der deutsch-österreichischen Grenze solle den Strommarkt langfristig funktionsfähig halten und die Versorgungssicherheit in Deutschland und der Region gewährleisten, erklärte Bundesnetzagentur-Präsident Jochen Homann zur Begründung.

Für die österreichische E-Control sind die geplanten einseitigen Engpassmaßnahmen an der Grenze „ein falscher Schritt, der weder erforderlich noch gerechtfertigt ist“, es gebe „eindeutig gelindere Mittel“, so die Vorstandsdirektoren Wolfgang Urbantschitsch und Andreas Eigenbauer in einer Aussendung. Der gemeinsame Strommarkt der beiden Länder sei „Musterbeispiel einer gelungenen Energiemarktintegration“.

Stromhandel nimmt zu

Für die heimische E-Wirtschaft brandmarkte Oesterreichs-Energie-Präsident Wolfgang Anzengruber die Beauftragung der deutschen Übertragungsnetzbetreiber mit einer Engpassmanagement-Vorbereitung durch die deutsche Bundesnetzagentur als „falsche und voreilige Aktion wider den Geist des europäischen Strombinnenmarkts“.

Das Engpassmanagement solle vorbereitet werden, weil der Stromhandel nach Österreich weiter zunehme und zusehends zu Netzengpässen zwischen Deutschland und Österreich führe, so Homann: „Wir rechnen aber damit, dass Stromhandel zwischen beiden Ländern in erheblichem Umfang weiterhin möglich sein wird. Es werden lediglich Handelsspitzen gedeckelt.“ Laut Reuters geht es um etwa zehn Prozent des Handelsvolumens, das wegen fehlender Netze eigentlich nicht abgewickelt werden könnte.