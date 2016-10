Pädagogische Hochschulen sollen autonomer werden

Nicht nur die Schulen, auch die für Lehreraus- und -weiterbildung zuständigen Pädagogischen Hochschulen (PH) sollen künftig mehr Freiheiten haben: Die Regierung will die bisherigen Dienststellen des Bildungsministeriums in die Autonomie entlassen. Das soll für die PHs weniger Bürokratie und in der Folge mehr Qualität in Lehre und Forschung bringen, hieß es aus dem Bildungsressort.

Neues Organisationsrecht

Konkret sehen die Pläne von Bildungsministerin Sonja Hammerschmid (SPÖ) vor, dass die PHs ähnlich den Universitäten auf eine dreijährige Ziel- und Leistungsplanperiode mit dazugehörigem Globalbudget umgestellt werden. Durch ein neues Organisationsrecht sollen die PHs vollrechtsfähig und damit weitgehend autonom werden, auch das Studienrecht soll an jenes der Unis angeglichen werden. Was das im Detail bedeutet, ist laut Ressort noch offen.

Künftig mit Unis „auf Augenhöhe“

Diese Änderung soll auch dazu führen, dass die PHs den Unis künftig „auf Augenhöhe“ begegnen können, wenn sie etwa im Rahmen der neuen Lehrerausbildung kooperieren. Derzeit hat das Ministerium weitreichenden Einfluss auf Personal-, Studien- und organisatorische Entscheidungen der PHs; selbst Details wie jeder einzelne Urlaubsantrag laufen derzeit über das Bildungsressort.

Um österreichweit weiterhin eine vergleichbare Lehrerausbildung sicherstellen zu können, soll es Instrumente zur Qualitätssicherung geben. „Aber wir werden nicht mehr lückenlos jeden Schritt kontrollieren, sondern schauen, dass das Ergebnis stimmt“, heißt es aus Hammerschmids Büro. Die PHs sollen außerdem mehr Freiheit bekommen, in der Forschung in enger Zusammenarbeit mit den Schulen neue pädagogische Ansätze zu entwickeln. Bisher wurde bis hinunter zum Studienplan alles vom Bildungsministerium kontrolliert.