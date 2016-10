UNICEF: „Dramatische“ humanitäre Lage in Nordost-Nigeria

Die Hungerkrise im Nordosten Nigerias hat sich dem UNO-Kinderhilfswerk zufolge zu einer „dramatischen“ humanitären Lage entwickelt. 400.000 Kinder und Jugendliche leiden dort unter lebensgefährlicher Mangelernährung, insgesamt 4,4 Millionen Menschen sind von Lebensmittelknappheit betroffen, wie UNICEF heute in Genf mitteilte.

Hilfsgelder ausständig

Teile der betroffenen Gebiete standen bis vor Kurzem noch unter der Kontrolle der islamistischen Terrormiliz Boko Haram. Bisher habe die Organisation nur ein Viertel der für dieses Jahr für den Hilfseinsatz nötigen 115 Millionen Dollar (105 Mio. Euro) erhalten, warnte UNICEF. Hilfsbedürftig sind vor allem die Binnenflüchtlinge, die vor der Terrormiliz geflüchtet sind.

Die nigerianischen Streitkräfte haben in den vergangenen Monaten von Boko Haram kontrollierte Gebiete im Nordosten des westafrikanischen Landes zurückgewonnen. Dadurch bekamen Helfer erstmals Zugang zu Regionen in Borno und den benachbarten Bundesstaaten. Boko Haram hat seit 2009 mindestens 14.000 Menschen in der Region getötet, mehr als zwei Millionen sind auf der Flucht.