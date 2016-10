Zwei Tote nach Arbeitsunfällen im Burgenland

Im Burgenland sind heute zwei tödliche Arbeitsunfälle passiert. In Neustift an der Lafnitz (Bezirk Oberwart) wurde ein Mann von einem Ast tödlich getroffen. In Mannersdorf an der Rabnitz im Bezirk Oberpullendorf wurde ein 19-jähriger Steirer von einem Radbagger überrollt.

77-Jähriger bei Sturz von Gerüst schwer verletzt

Heute Nachmittag ist in Hallwang (Salzburg) ein 77-Jähriger von einem Gerüst gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Mann war mit Malerarbeiten an seinem Wohnhaus beschäftigt.

