Geteiltes Zypern ab Sonntag in zwei Zeitzonen

Für die Menschen im geteilten Zypern ticken ab Sonntag die Uhren unterschiedlich: Während dann im griechischen Süden bis April Normalzeit herrscht, bleibt der türkische Nordteil bei der Sommerzeit. Die türkischen Zyprer folgen einer Entscheidung Ankaras vom September, die Uhr in den Wintermonaten nicht mehr zurückzustellen.

Damit bleibt der Norden im Einklang mit seinen Geschäftspartnern auf dem Festland und der Süden mit seinen EU-Partnern. Doch die Menschen auf Zypern stellen die unterschiedlichen Zeitzonen vor einige Herausforderungen - sie treffen Hunderte Kinder aus dem Norden, die in griechisch-zypriotische Schulen gehen, ebenso wie die Tausenden Erwachsenen, die mit dem jeweils anderen Teil der Insel Geschäfte machen.

Nicht alle Inselbewohner wollen die eine Stunde Zeitunterschied widerspruchslos hinnehmen. Eine Kampagne in den Sozialen Netzwerken fordert alle Zyprioten auf, am Sonntag Selfies von sich vor dem Sonnenuntergang ins Internet zu stellen und mit dem Slogan „durch die Zeit getrennt, in der Hoffnung vereint“ zu versehen. Andere Bewohner trösten sich, dass sie nun zweimal auf ihrer Insel Silvester feiern können.