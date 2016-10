Formel 1: Wolff als Psychologe gefragt

Drei Rennen vor Saisonende ist der Kampf um die WM-Krone noch nicht entschieden. Nico Rosberg geht am Sonntag als Führender in den Grand Prix von Mexiko (20.00 Uhr MEZ, live in ORF eins), doch Titelverteidiger Lewis Hamilton gibt sich nicht geschlagen. Bei dieser Ausgangslage kommt Toto Wolff bei Mercedes eine besondere Aufgabe zu. Der Motorsportchef soll sein psychologisches Können einsetzen, um eine mögliche Eskalation zu vermeiden und ein faires WM-Duell zu garantieren.

