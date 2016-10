WikiLeaks enthüllt „Bill Clinton AG“

WikiLeaks hat sich erneut mit der Veröffentlichung von E-Mails in den US-Wahlkampf eingemischt. Diesmal im Zentrum der US-Enthüllungsplattform: die „Bill Clinton AG“, wie sie der Bill-Clinton-Berater Douglas Band in einer Mail nannte. Dabei geht es um die Finanzgebarung von Ex-US-Präsident Clinton als Privatmann, aber auch der gemeinnützigen Clinton-Stiftung. Und die Summen sind riesig. Er habe Clinton „profitorientierte Tätigkeiten für mehr als 50 Millionen Dollar“ vermittelt, so Band in einer Mail von 2011. Weitere Aufträge in der Höhe von 66 Millionen Dollar wären möglich.

