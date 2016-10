Moskau will vorerst keine weiteren Luftangriffe auf Aleppo

Russland verzichtet nach Angaben des Präsidialamts vorerst auf Luftangriffe auf Aleppo. Präsident Wladimir Putin sei der Ansicht, eine Wiederaufnahme der Bombardements sei gegenwärtig nicht nötig, sagte sein Sprecher.

Damit solle den USA Zeit gegeben werden, um moderate Oppositionsgruppen von terroristischen Gruppierungen unterscheiden zu können. Auch wolle Putin mit der Verlängerung der Feuerpause der Bevölkerung und Aufständischen Gelegenheit geben, die umkämpfte Stadt zu verlassen.

Allerdings behalte man sich das Recht vor, alle zur Verfügung stehenden Mittel einzusetzen, um die syrische Armee zu unterstützen. Zuvor hatte das Verteidigungsministerim angekündigt, Putin um die Erlaubnis für neue Luftangriffe auf Aleppo zu bitten.

Flotte verstärkt

Zudem verstärkt Russland Medienberichten zufolge seine Flotte vor der Küste Syriens weiter. Der Zerstörer „Smetliwy“ sei aus dem Hafen Sewastopol auf der Halbinsel Krim ausgelaufen, berichtete die Regierungszeitung „Rossiskaja Gaseta“. Er solle die russischen Kampfeinsätze in Syrien für einige Monate unterstützen.

Beinahe Zusammenstoß mit US-Jet

Unterdessen wurde ein weiterer Zwischenfall während des Syrien-Einsatzes der russischen Luftwaffe bekannt. Nach Angaben aus US-Verteidigungskreisen kam ein russischer Kampfjet einem Flugzeug der US-geführten Anti-IS-Koalition so nahe, dass die Luftwirbel der Maschine an Bord des US-Flugzeugs zu spüren gewesen seien. Bei dem Zwischenfall am Montag vergangener Woche habe es sich aber um ein Versehen und nicht um eine Provokation gehandelt, hieß es im Verteidigungsministerium in Washington.