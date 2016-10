Russland nicht mehr in UNO-Menschenrechtsrat

Die UNO-Vollversammlung hat Russland seine Wiederwahl in den UNO-Menschenrechtsrat verwehrt. Das Land scheiterte heute bei der Abstimmung in New York mit nur 112 Stimmen und konnte sich damit nicht gegen Ungarn (144 Stimmen) oder Kroatien (114 Stimmen) durchsetzen. Abgestimmt wurde über die Neubesetzung von 14 von 47 Sitzen im Menschenrechtsrat ab 2017.

Anfang der Woche hatten mehr als 80 Menschenrechts- und Hilfsorganisationen wegen Russlands Rolle im Syrien-Krieg dazu aufgerufen, das Land nicht mehr in das 2006 gegründete UNO-Gremium zu wählen.