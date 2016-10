Luftballon fliegt von Frankreich bis Chicago

Im Juli hat ein achtjähriger Bub aus Frankreich im Dorf Serrieres-de-Briord einen mit Helium gefüllten Ballon mit seinem Namen und seiner Adresse aufsteigen lassen, jetzt bekam er Post von der Finderin des angehängten Zettels - aus Chicago.

In dem auf den 18. Oktober datierten und mit „Stephany“ unterzeichneten Schreiben mitsamt dem Zettel heißt es auf Englisch, sie habe den Ballon an einem „ihr am Herzen liegenden“ Ort gefunden und wünsche Florian alles Gute.

Weite Reise

Die Mutter des Buben bestätigte, dass Florian den Ballon zusammen mit 150 anderen bei einem Schulfest losließ. Sie bedauerte, dass die mysteriöse Finderin weder Nachnamen noch Adresse angab. „Wir würden sie gerne kennenlernen - aber das ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen“, sagte die Mutter. Allerdings bestehe die Hoffnung, über Medien oder Soziale Netzwerke doch noch an sie heranzukommen.

Der Meteorologe Etienne Kapikian sagte, es sei nicht unmöglich, dass Höhenwinde ein leichtes Objekt wie einen Ballon Tausende von Kilometern weit tragen. Denkbar wäre zum Beispiel, dass der Ballon des Buben zunächst nach Osteuropa flog, dann nach Nordrussland abzweigte und schließlich entlang der arktischen Küsten über Alaska in Chicago ankam.