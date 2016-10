Juncker bestätigt: Oettinger wird EU-Haushaltskommissar

Der deutsche CDU-Politiker Günther Oettinger steigt in der EU-Kommission auf: Der bisherige Kommissar für digitale Wirtschaft soll zum Jahreswechsel das Haushaltsressort übernehmen. Da EU-Vizepräsidentin und Haushaltskommissarin Kristalina Georgiewa zur Weltbank wechsle, habe er Oettinger gebeten, den Posten zu übernehmen, so EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker heute in Brüssel.

Laut Juncker soll die Bulgarin Georgiewa ihren Posten nach dem 31. Dezember an Oettinger übergeben. Dieser stehe nach „Erfahrung und protokollarischer Rangfolge“ unter den EU-Kommissaren auf dem ersten Platz, hieß es in der Erklärung Junckers.

„Umfassende politische Erfahrung“

Als ehemaliger Ministerpräsident von Baden-Württemberg, „einem der größten Länder in Deutschland“, und Vizepräsident in der vorherigen EU-Kommission verfüge er über eine „umfassende politische Erfahrung“ und ein „gutes Netzwerk an Kontakten im Europaparlament, den Mitgliedsstaaten und den Regionen Europas“.

Wer Oettinger als Kommissar für digitale Wirtschaft beerben soll, wurde zunächst nicht mitgeteilt. Der bulgarische Ministerpräsident Boiko Borissow sagte dem Fernsehsender BNT, sein Land werde „einen würdigen Kandidaten“ für Brüssel präsentieren. Bulgarische Medien spekulierten, dabei könne es sich um Staatschef Rossen Plewneliew handeln, dessen Amtszeit am 20. Jänner endet.