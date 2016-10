Bundesliga: Büskens fordert Erfolg bei Admira

Nach vier sieglosen Partien in Folge will Rapid in der Bundesliga die Trendumkehr schaffen. Zwölf Punkte Rückstand auf Tabellenführer Sturm Graz lassen auch bei Trainer Mike Büskens die Alarmglocken läuten. Morgen sollen bei der Admira deshalb unbedingt drei Punkte her, darüber gab es beim Deutschen gar keine Diskussion. Der Schlüssel dazu liegt in der Effizienz vor dem gegnerischen Tor.

