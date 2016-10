Pulverfass Venezuela – Südamerika-Experte im Studio

In Venezuela droht der Konflikt zwischen der Regierung von Präsident Maduro und der Opposition, die einen Machtwechsel anstrebt, zu eskalieren. Die Opposition hat zu einem Generalstreik aufgerufen, Maduro droht, die streikenden Betriebe zu verstaatlichen. Im Studio analysiert der Südamerika-Experte Ulrich Brand.

Trotz heftiger Proteste – umstrittener rechter Kongress findet statt

Am Samstag findet in Linz ein umstrittener Kongress der sogenannten „Verteidiger Europas“ statt. In den Prunkräumen des Landes Oberösterreich treffen sich trotz heftiger Proteste Rechte und Rechtsextreme. Gegendemonstrationen sind angekündigt. Julian Paschinger berichtet.

Clinton unter Druck – WikiLeaks prangert Geschäftspraktiken an

Die Enthüllungsplattform WikiLeaks prangert einmal mehr Hillary Clintons E-Mail-Affäre an. Heute wurden Details zu den privaten Geschäften ihres Ehemanns Bill Clinton veröffentlicht. Wie sehr schadet das Clinton? Mariella Kogler und Arthur Einöder haben recherchiert.

ZIB24 mit Lisa Gadenstätter, 00.08 Uhr, ORF eins

Mail an die ZIB24

Textfassung: Zeit im Bild