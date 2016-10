Ski alpin: Mayer spürt wieder „das Feuer“

Fast ein Jahr nach seinem folgenschweren Sturz mit Wirbelbrüchen kann Matthias Mayer für sein Renncomeback planen. Schon beim Weltcup-Auftakt am vergangenen Wochenende in Sölden probierte er sich im Riesentorlauf als Vorläufer. Sein erstes Rennen wird der Abfahrtsolympiasieger Ende November im kanadischen Lake Louise bestreiten.

„Ich habe wieder Feuer in mir“, erklärte Mayer, der sich Schritt für Schritt wieder an die Weltspitze herantasten will. „Wenn es zu laufen anfängt, werden auch die Erfolge kommen“, sagte er.

