Bericht: OPEC über Förderkürzung weiter uneins

Experten des Ölkartells OPEC haben sich nach Reuters-Informationen nicht auf eine Förderkürzung einigen können. Grund seien Meinungsverschiedenheiten mit dem Iran gewesen, verlautete heute aus OPEC-Kreisen.

Die Fachleute wollen sich erneut am 25. November in Wien treffen vor der nächsten Sitzung der OPEC-Minister am 30. November. Zunächst wollen die Experten zunächst mit Vertretern von Nicht-OPEC-Produzenten zusammenkommen. „Morgen geht es weiter mit den Nicht-OPEC-Ländern. Heute gab es keine vollständige Einigung, da der Iran ein Einfrieren ablehnt“, hieß es aus den Kreisen. Man schaue nun auf den 25. November, um die individuellen Quoten zu bestimmen.

Unter dem Druck des Ölpreisverfalls hatten sich die OPEC-Staaten Ende September grundsätzlich zum ersten Mal seit acht Jahren auf eine Drosselung ihrer Fördermengen geeinigt. Details müssen aber noch festgelegt werden