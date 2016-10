Medienpreis Goldene Henne in Leipzig verliehen

Über den diesjährigen deutschen Medienpreis Goldene Henne dürfen sich unter anderem die Moderatorin Barbara Schöneberger und die Sängerin Helene Fischer freuen. Schöneberger wurde heute bei der Verleihungsgala in der Kategorie Entertainment geehrt, Fischer in der Kategorie Musik. In der Kategorie Schauspiel wurden Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz ausgezeichnet, beim Sport Kunstturner Fabian Hambüchen.

Die Gala zur Verleihung der Goldenen Henne fand am Abend in Leipzig statt. Bereits zuvor hatte der Burda-Verlag die Auszeichnung des ZDF-Moderators Oliver Welke und seines Teams der Satiresendung „heute show“ bekannt gegeben. Das seit dem Jahr 2009 laufende Format wurde mit dem Ehrenpreis in der Kategorie Politik geehrt.