Ban warnt vor Eskalation in Venezuela

UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat die sozialistische Regierung und die Opposition in Venezuela vor einer weiteren Eskalation der Lage gewarnt. Alle Akteure müssten die Polarisierung reduzieren und in einen Dialogprozess eintreten, teilte ein Sprecher in New York mit. Das geltende Recht, die Verfassung und Menschenrechte inklusive das Recht auf freie Meinungsäußerung müssten eingehalten werden.

Nach Massendemonstrationen hatte die Opposition zu einem Generalstreik aufgerufen, weil der von den Sozialisten dominierte nationale Wahlrat ein Referendum zur Abwahl von Präsident Nicolas Maduro vorerst blockiert hat. Der drohte zuletzt mit der Verfolgung all jener, die sich heute an einem Generalstreik beteiligen wollen.

Gespräche unter düsteren Vorzeichen

Ban Ki-moon begrüßte die Bereitschaft des Vatikans und der Union südamerikanischer Staaten (Unasur), in dem Konflikt zu vermitteln. Morgen sollen Gespräche zwischen beiden Lagern auf der Isla Margarita beginnen. „Der UNO-Generalsekretär verfolgt die Situation weiterhin mit Sorge“, erklärte der Sprecher.

Die Opposition wirft Maduro vor, Venezuela in eine Diktatur zu verwandeln. Das Land mit den größten Ölreserven der Welt leidet wegen des Mangels an Devisen, Korruption und Misswirtschaft unter einer dramatischen Versorgungskrise. Das Parlament, in dem die Opposition die Mehrheit hat, wurde faktisch ausgeschaltet, seit Monaten regiert Maduro mit umstrittenen Notstandsdekreten.