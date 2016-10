Zehntausende warten vor Königspalast

Die Trauerfeierlichkeiten für den am 13. Oktober verstorbenen thailändischen König Bhumibol Adulyadej gehen ins Finale. Samstagfrüh hatten sich bereits 80.000 Menschen vor dem Königspalast in Bangkok eingefunden, wo der Leichnam Bhumbibols aufgebahrt ist. Pro Tag wollen die Behörden 10.000 Menschen zum Sarg des Langzeitherrschers vorlassen. Auch am Sitz der Vereinten Nationen (UNO) in New York wurde Bhumibols gedacht.

