Fußball: Revierderby unter brisanten Vorzeichen

Zum insgesamt 171. Mal sind heute im Ruhrgebiet alle Augen auf das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke gerichtet. Anders als zuletzt wähnen sich die

„Königsblauen“ mit ÖFB-Legionär Alessandro Schöpf nach fünf Siegen und einem Remis im Vorteil. „Wir wollen die positive Serie ausbauen und am besten dreifach punkten“, sagte Coach Markus Weinzierl.

Die zuletzt enttäuschenden Dortmunder hoffen aber auf die Trendwende. „Von der Anspannung her fühlt es sich an wie ein Pokalfinale“, so Dortmund-Trainer Thomas Tuchel.

