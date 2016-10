Fußball: Higuains heikles Duell mit Ex-Club

Mit Toren am Fließband hat sich Gonzalo Higuain in den letzten drei Jahren in die Herzen der Napoli-Fans geschossen und sich schon angeschickt, in die großen Fußballstapfen von Clublegende Diego Maradona zu treten.

Sein überraschender Wechsel zu Juventus Turin stellte die Welt in Neapel aber auf den Kopf, vom Helden mutierte der Argentinier plötzlich zum „Verräter“. Erstmals kommt es heute zum Duell mit dem Ex-Club. Und nicht nur die Polizei bereitet sich auf einen brisanten Schlagabtausch vor.

