Schiitische Milizen starten Offensive im Westen Mossuls

Mit einer Offensive im Westen von Mossul haben mit der irakischen Armee verbündete schiitische Milizen heute den Belagerungsring um die von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) kontrollierte Stadt enger gezogen. Die Versorgungswege des IS zwischen Mossul und der syrischen IS-Hochburg al-Rakka sollten durch die Offensive gekappt werden, sagte der Sprecher der Einheiten, Ahmed al-Assadi, der Nachrichtenagentur AFP.

Bei der Offensive zur Rückeroberung Mossuls waren die irakischen Streitkräfte und kurdische Peschmerga bisher von Norden, Osten und Süden auf Mossul vorgerückt. Die irakischen Streitkräfte haben bei ihrem Vormarsch derzeit eine Kampfpause eingelegt.

Der Sprecher der internationalen Militärkoalition, US-Oberst John Dorrian, sagte in einer Videokonferenz mit Journalisten in Washington, die irakischen Verbände gruppierten sich neu und stellten sich auf die Kampfmethoden des IS ein.