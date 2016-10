„Pflicht-Homoehe“: EU-Kommissar sorgt für Empörung

Der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger hat mit einer abschätzigen Bemerkung über die Ehe für Homosexuelle Empörung ausgelöst. Bei der Veranstaltung eines Unternehmensverbands am Mittwoch in Hamburg sagte der CDU-Politiker: „Die deutsche Tagesordnung mit Mütterrente, Mindestrente, Rente mit 63, Betreuungsgeld, der komischen Maut, die aber nicht kommen wird, bald noch mit der Pflicht-Homoehe, wenn sie eingeführt wird - die deutsche Tagesordnung genügt meiner Erwartung an deutsche Verantwortung in keiner Form.“

Videoauszüge der Rede wurden auf YouTube veröffentlicht. Die EU-Kommission wollte die Äußerungen auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa nicht kommentieren, zog deren Echtheit aber auch nicht in Zweifel.

Anzügliche Bemerkungen über Frauen

Oettinger äußert sich in dem Video auch abschätzig über eine chinesische Regierungsdelegation auf Brüssel-Besuch und macht eine fragwürdige Bemerkung über Frauen. „Alle Anzug, Einreiher, dunkelblau. Alle Haare von links nach rechts, mit schwarzer Schuhcreme gekämmt“, sagt der EU-Kommissar für Digitalwirtschaft unter Gelächter der Zuhörer. „Neun Männer, eine Partei, keine Demokratie. Keine Frauenquote, keine Frau, folgerichtig.“

„Unfassbare Altherrenwitze“

Die Sprecherin des deutschen Lesben- und Schwulenverbandes (LSVD), Stefanie Schmidt, sprach von unfassbaren „Altherrenwitzen“ Oettingers. Der deutsche Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck zeigte sich schockiert: „Ein Wahnwichtel fürchtet sich von der homosexuellen Zwangsverheiratung: Der homophobe Spruch von der drohenden Pflicht-Homoehe zeugt davon, dass der Herr Kommissar die letzten Jahrzehnte verschlafen hat“, teilte er mit.