Keine Einigung über Ölfördermenge bei OPEC-Treffen

Die Mitglieder des Ölkartells OPEC haben sich bei einem Treffen mit anderen Rohstoffmächten nicht auf eine Drosselung der Produktion einigen können. Einige Länder hoffen, durch die Maßnahme die Ölpreise wieder in die Höhe zu bringen und den Markt zu stabilisieren. In einer offiziellen Mitteilung hieß es heute in Wien, dass die OPEC auch im kommenden Jahr mit niedrigen Preisen rechnet.

Um einen Weg aus der Krise zu finden, soll sich das Kartell künftig regelmäßig mit Nicht-OPEC-Ländern wie Russland, Mexiko und Brasilien treffen.

Entscheidung soll Ende November fallen

Bei dem nächsten Treffen müssten alle Länder detaillierte Zahlen über eine mögliche Drosselung vorlegen, hieß es aus der kasachischen Delegation. „Vonseiten der Nicht-OPEC-Länder gab es bis jetzt jedenfalls keine Zusage für ein Einfrieren“, sagte der kasachische Vizeenergieminister Magsum Mirsagalijew.

Am 25. November sollen die OPEC-Länder nochmals zusammenkommen, um die individuelle Förderquote der einzelnen Länder zu besprechen. Am 30. November entscheiden dann die Ölministern über ein geplantes Einfrieren. Das Kartell hatte im September angekündigt, die Produktion auf 32,5 bis 33,0 Millionen Barrel (je 159 Liter) pro Tag zu senken.