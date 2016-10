Chicago: Flugzeugtriebwerk explodierte bei Start

Weit dramatischer als gedacht war der Vorfall, der eine brennende Boeing 767 gestern Abend in Chicago zum Abbruch des Starts gezwungen hat. Es grenzt an ein Wunder, dass alle 161 Passagiere und neun Besatzungsmitglieder den „unbeherrschbaren Ausfall“ eines Triebwerks überlebten: Die Turbine war explodiert, wegschießende Trümmer hatten den Jet nur Augenblicke vor dem Abheben durchlöchert. Der Brand war so stark, dass Fenster und Teile der Tragfläche schon zu schmelzen begannen. Trotz der Panik an Bord gab es nur 21 leichter Verletzte.

