Kritikwelle nach abschätzigen Aussagen

In einer Rede vor Unternehmern in Hamburg hat sich der deutsche EU-Kommissar Günther Oettinger gleich wegen mehrerer abschätziger Aussagen in Erklärungsnot manövriert. Als er etwa über „Schlitzaugen“ sprach, die sich die „Haare mit Schuhcreme kämmen“ würden oder über die „Homo-Pflichtehe“. Aussagen, die über YouTube an die Öffentlichkeit kamen und eine Welle der Kritik auslösten. Am Samstag nahm der EU-Politiker dazu Stellung.

