Bundesliga: Rapid beendet Durststrecke

Nach vier sieglosen Spielen in Serie hat sich Rapid heute wieder über einen vollen Erfolg in der Bundesliga freuen dürfen. Die Hütteldorfer setzten sich in der 13. Runde bei der Admira knapp mit 2:1 durch, mussten aber nach einer durchwachsenen Leistung bis zum Schluss zittern. Den Grundstein zum Sieg legte Rapid in der ersten Hälfte. Nach der Pause gelang der engagierten und kompakt spielenden Admira der Anschlusstreffer. In Unterzahl und mit viel Kampfgeist brachte Rapid den knappen Vorsprung über die Zeit.

