Clinton: Vorgehen des FBI-Chefs „besorgniserregend“

Die US-Demokratin Hillary Clinton hat das jüngste Vorgehen von FBI-Chef James Comey in der E-Mail-Affäre als „zutiefst besorgniserregend“ kritisiert. So kurz vor der Wahl zu enthüllen, dass die Bundespolizei neu gefundene E-Mails aus ihrer Zeit als Außenministerin untersuche, sei „merkwürdig“ und ein in seiner Art „bisher einmaliges“ Vorkommnis, sagte die Präsidentschaftskandidatin gestern in Daytona Beach (Florida).

Erneut forderte sie Comey auf, alle Informationen im Zusammenhang mit den neuen Untersuchungen auf den Tisch zu legen. Der FBI-Chef hatte am Freitag in einem Brief an führende Kongressmitglieder mitgeteilt, dass die Bundespolizei im Zuge von Ermittlungen gegen einen Ex-Abgeordneten auf dessen Computer Mails gefunden habe und nun eine etwaige Relevanz im Zusammenhang mit der E-Mail-Affäre prüfe.

Clinton hatte in ihrer Zeit als Außenministerin auch dienstliche Korrespondenzen über ihren privaten Server abgewickelt. Der Ex-Abgeordnete, auf dessen beschlagnahmten Computer anscheinend die Mails gefunden wurden, ist mit Clintons engster Vertrauten Huma Abedin verheiratet, die sich aber inzwischen von ihm getrennt hat.

Neue Attacken

Der US-Republikaner Donald Trump hat den neuen Wirbel in der E-Mail-Affäre für die bisher wohl schärfsten Wahlkampfattacken gegen seine Rivalin genutzt. In einer Rede in Golden (Colorado) warf er ihr gestern vor, durch und durch korrupt zu sein und eigene finanzielle Interessen über das Wohl der Nation zu stellen.

„Sie würde das Oval Office verkaufen“

Im Fall eines Wahlsieges „würde sie das Oval Office so rasch zum Verkauf anbieten, dass euch schwindelig würde“, rief der Präsidentschaftskandidat unter dem Jubel seiner Anhänger aus. Clinton habe gelogen und betrogen, um ihr eigenes kriminelles Verhalten zu vertuschen und „euch und eure Kinder in Gefahr gebracht“, fuhr Trump fort. „Sie ist schuldig, schuldig, schuldig.“ Die E-Mail-Affäre sei der größte politische Skandal seit Watergate. Trump wirkte bei dem Auftritt auffallend energiegeladen, kampfeslustig und zuversichtlich.