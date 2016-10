Zweite Runde der Kommunalwahlen in Brasilien

Inmitten der politischen Krise findet heute in Brasilien die zweite Runde der Kommunalwahlen statt. Mit Spannung wird insbesondere der Ausgang in der zweitgrößten Stadt Rio de Janeiro erwartet: Dort trifft der als Favorit gehandelte evangelikale Senator der rechten Brasilianischen Republikanischen Partei (PRB), Marcello Crivella, in der Stichwahl auf den Kandidaten der Partei für Sozialismus und Freiheit (PSOL), Marcelo Freixo.

Bei der ersten Runde der Kommunalwahlen vor drei Wochen hatte die Arbeiterpartei (PT) der ehemaligen Präsidentin Dilma Rousseff eine schwere Niederlage erlitten. Unter anderem verlor sie in ihrer Hochburg Sao Paulo das Rathaus an einen rechtsgerichteten Kandidaten. Rousseff war Ende August vom Parlament in einer umstrittenen Entscheidung des Amtes enthoben worden. Amtsnachfolger ist ihr ehemaliger Verbündeter und jetziger Erzfeind Michel Temer.