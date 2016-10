„Ehre und Treue“: Rechte bei Treffen in Linz unter sich

Unter Ausschluss objektiv berichterstattender Medien hat in Linz gestern der „Kongress“ der selbst ernannten „Verteidiger Europas“ stattgefunden. Was bei dem Treffen Rechter und Rechtsextremer - abgesehen von einer eingeschmuggelten Stinkbombe - stattfand, erfuhr man dennoch: neben Slogans wie „Ehre und Treue“ und „Ich will nicht ohne Narben sterben“ etwa ein Grundsatzreferat der FPÖ. Nicht stattgefunden hat ein Referat des Salzburger Weihbischofs Andreas Laun, der seinen Auftritt zuerst geheim hielt, dann leugnete und schließlich auf Befehl „von oben“ absagen musste.

