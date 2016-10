Erdogan weist Abstimmung über Todesstrafe an

Drei Monate nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ein umstrittenes und vieldiskutiertes Thema wieder auf die Tagesordnung gesetzt: Bei einer Kundgebung in Ankara kündigte er gestern an, die Parlamentsabgeordneten zur Todesstrafe abstimmen zu lassen. Auch unterstrich er, dass die Kritik des Westens „nicht zählt“.

Mehr dazu in Thema wieder auf Tagesordnung gesetzt