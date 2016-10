Isländer wählten Regierung ab

Bei den Parlamentswahlen in Island hat die Regierung aus Rechtsliberalen und Konservativen ihre Mehrheit verloren. Das stand heute Früh nach Auszählung fast aller Stimmen fest.

Aber auch eine von den Piraten angestrebte Viererkoalition mit Links-Grünen, Sozialdemokraten und der Partei Glänzende Zukunft kommt demnach trotz großer Zugewinne für die Piraten und die Links-Grünen nicht auf die dafür erforderlichen 32 Sitze im isländischen Parlament.

Wer künftig in dem Inselstaat im Nordatlantik regieren würde, war deshalb am Tag nach der Wahl zunächst noch unklar. Stärkste Partei wurden die Konservativen.

Vorzeitige Wahl wegen Panama-Papers

Die eigentlich erst im kommenden Jahr anstehende Parlamentswahl in Island war in Folge des Skandals um die Panama-Papers vorgezogen worden. Die Enthüllungen sorgten in der isländischen Politik für großen Wirbel.

Ministerpräsident Sigmundur David Gunnlaugsson musste im April zurückgetreten, da sein Name im Zusammenhang mit Finanzgeschäften von Briefkastenfirmen aufgetaucht war. Mit massiven Protesten setzten Islands Bürger auch vorgezogene Neuwahlen durch.