Formel 1: Hamilton erobert Pole in Mexiko

Lewis Hamilton hat gestern den Grundstein gelegt, um den WM-Kampf weiter offen zu halten. Der Mercedes-Pilot eroberte beim Qualifying für den Grand Prix von Mexiko souverän die Poleposition und geht am Sonntag (20.00 Uhr, live in ORF eins) zum zehnten Mal in dieser Saison vom besten Startplatz aus ins Rennen.

Seinem Teamkollegen Nico Rosberg gelang indes gerade noch Schadensbegrenzung. Der Deutsche, der in Mexiko vorzeitig den Titel fixieren könnte, schob sich auf den letzten Drücker vor die Red-Bull-Boliden auf Platz zwei.

