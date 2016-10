Lokalgast trank Spülmittel aus Schnapsglas

Gestern Abend hat in Neumarkt am Wallersee (Salzburg) ein Lokalgast versehentlich ein Schnapsglas Spülmittel getrunken. Ein Unbekannter hatte das Mittel versehentlich in eine Schnapsflasche gefüllt.

