Polizisten bei illegalem Rave attackiert

Eine illegale Rave-Party mit rund 600 Teilnehmern in Wien hat die Polizei in der Nacht aufgelöst. Einige der Feiernden wollten nicht freiwillig gehen, sie verbarrikadierten sich in der Fabrikhalle und verletzten sechs Polizisten.

