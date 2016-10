Trump nutzt neue E-Mail-Affäre für Wahlkampfoffensive

Donald Trump hat die neuen Enthüllungen in der E-Mail-Affäre um Hillary Clinton für eine Offensive im US-Wahlkampf genutzt. Clinton stehe für Korruption in öffentlichen Ämtern, die „eine ernste Bedrohung unserer Demokratie“ darstelle, so Trump. Dem Justizministerium warf er vor, sich im Wahlkampf auf die Seite seiner Rivalin zu stellen.

Trump erneuerte seinen Vorwurf, die Wahl am 8. November werde manipuliert. In Umfragen liegt er deutlich hinter seiner Rivalin. Clinton hat ihrerseits erklärt, Trump sei für das höchste Amt im Staat ungeeignet.

Clinton: Vorgehen von FBI „merkwürdig“

Das FBI hatte am Freitag bekanntgegeben, in der Affäre um Clintons dienstliche Nutzung eines privaten Servers seien neue E-Mails aufgetaucht. Den Angaben der Bundespolizei zufolge ist deren Relevanz jedoch unklar. Einzelheiten wurden nicht bekannt.

Clinton forderte FBI-Chef James Comey erneut zur Offenlegung aller Informationen auf. „Es ist ziemlich merkwürdig, wenn er direkt vor der Wahl mit so etwas an die Öffentlichkeit geht und dabei so wenige Informationen bekannt gibt“, sagte sie vor Anhängern in Florida. Der Bundesstaat dürfte eine Schlüsselstellung bei der Abstimmung spielen.