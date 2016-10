E-Autos: VW plant langfristig Abbau von über 10.000 Jobs

Volkswagen plant im Zuge der Umstellung auf Elektroautos langfristig den Abbau von mehr als 10.000 Stellen. „Es geht nicht darum, ein paar hundert Arbeitsplätze abzubauen“, sagte Personalvorstand Karlheinz Blessing der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Samstag-Ausgabe). „Über die Jahre betrachtet wird es weltweit um eine fünfstellige Zahl gehen.“

Er bekräftigte, es werde keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Der Wolfsburger Zwölfmarkenkonzern beschäftigt weltweit rund 600.000 Mitarbeiter. Elektrofahrzeuge bestünden aus weniger Komponenten als Wagen mit Verbrennungsmotor, erläuterte Blessing. „Also brauchen wir für die Fertigung langfristig weniger Mitarbeiter.“ Das wäre auch ohne den Abgasskandal auf VW zugekommen. „Nun ist der Handlungsdruck allerdings größer.“

Zugleich deutete der Manager einen Einstieg in die Batterieproduktion für Elektroautos an. „Wenn künftig an die 30 Prozent der Wertschöpfung mit dem Batteriesystem erfolgt, ist die Überlegung berechtigt, ob wir einsteigen und wie weit. Das können wir nicht anderen überlassen“, so Blessing. „Wie weit wir uns engagieren, darüber sprechen wir auch im Zukunftspakt.“ Beschlossen sei aber noch nichts.