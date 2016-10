Syrische Regierung wirft Rebellen Giftgaseinsatz vor

Die syrische Führung hat Rebellen in der umkämpften Stadt Aleppo vorgeworfen, Giftgas eingesetzt zu haben. 35 Menschen hätten nach einem Angriff Atemwegsprobleme bekommen, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur SANA heute. Von Toten war nicht die Rede.

Auch die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien erklärte, es gebe derartige Berichte. Es sei aber unklar, ob es sich um Chlorgas gehandelt habe. Die Rebellengruppe Fastakim sprach dagegen von einer Lüge.

Die Aufständischen hatten am Freitag eine Offensive in Aleppo gestartet, um die Belagerung durch Regierungstruppen zu durchbrechen. In der früheren Handelsmetropole kämpfen viele verschiedene Rebellengruppen, darunter auch Islamisten, die der Al-Kaida nahestanden.