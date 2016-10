Kurdische Bürgermeister zur Aussage vor Gericht

Fünf Tage nach ihrer Festnahme sind die Bürgermeister von Diyarbakir zur Aussage vor Gericht in der Kurdenmetropole erschienen. Zugleich kam es heute in Istanbul bei einem Protest gegen die Festnahmen von Gültan Kisanak und Firat Anli zu Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten, wie die Nachrichtenagentur DHA berichtete. Sicherheitskräfte hätten im Stadtteil Sisli Tränengas und Plastikgeschosse eingesetzt.

HDP-Chef: Bürgermeister als „Geiseln“ genommen

Der Chef der prokurdischen Oppositionspartei HDP, Selahattin Demirtas, hatte am Donnerstag in Diyarbakir Anhänger zu friedlichen Protesten aufgefordert. In einer heute verbreiteten Mitteilung kritisierte Demirtas außerdem die Justiz. Diese sei nicht gerecht, vielmehr würden die Bürgermeister als „Geiseln“ gehalten.

Kisanak und Anli waren am Dienstagabend in Diyarbakir festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft beiden Verbindungen zur verbotenen Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) vor. Die beiden gehören der kurdischen Partei DBP an, dem kommunalen Ableger der im Parlament vertretenen HDP.

10.000 Beamte entlassen, 15 Medien vor Aus

Dreieinhalb Monate nach dem Putschversuch sind mehr als 10.000 weitere Beamte aus dem Staatsdienst entlassen worden. Dies geht aus zwei Dekreten hervor, die gestern Abend im offiziellen Amtsblatt veröffentlicht wurden. Betroffen sind demnach vor allem Bedienstete des Bildungs-, Justiz- und Gesundheitsministeriums. Zudem wurde die Schließung von 15 Medien verkündet, die meisten davon prokurdisch.

Nach dem Putschversuch vom 15. Juli hatte Präsident Recep Tayyip Erdogan massive „Säuberungen“ im Staatsapparat angekündigt, sofort danach wurden bereits mehrere zehntausend Mitarbeiter der Sicherheitskräfte, der Justiz, der Medien und des Bildungswesens aus dem Dienst entfernt. Nun kamen den im Amtsblatt veröffentlichten Dekreten zufolge nochmals 10.131 Staatsdiener hinzu.

Zudem wurden in den vergangenen dreieinhalb Monaten mehr als 35.000 Menschen verhaftet. Bei ihnen handelt es sich vor allem um Anhänger des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen, den Erdogan als Drahtzieher des Umsturzversuchs betrachtet.

Parlament soll über Todesstrafe abstimmen

Das massive Vorgehen der türkischen Behörden gegen Gegner der Regierung führte zu Besorgnis in der Europäischen Union, die Ankara mehrmals zur Einhaltung der demokratischen Standards aufforderte. Das dadurch ohnehin gespannte Verhältnis wurde von Erdogan nochmals schwer belastet: Der Präsident kündigte an, dass das Parlament über die Wiedereinführung der Todesstrafe entscheiden soll.

