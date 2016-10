„Brexit“: GB hofft auf freien Warenverkehr für Autobranche

Die britische Regierung hofft nach eigenen Angaben darauf, dass die Autoindustrie und Unternehmen anderer Branchen auch nach einem „Brexit“ wie bisher Waren in die EU exportieren können.

Man habe zum Ziel, dass der Handel ohne Zölle und Bürokratie in beide Richtungen erhalten werde, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Greg Clark heute. Diese Haltung habe man auch dem japanischen Autokonzern Nissan dargelegt, der in das größte Autowerk im Königreich investieren will.

Der britische Zugang zum europäischen Markt nach einem „Brexit“ steht infrage, weil die Regierung in London die Freizügigkeit von Personen einschränken will. Dagegen beharren andere EU-Staaten auf dem Standpunkt, dass es von dem Prinzip keine Ausnahmen geben dürfe.