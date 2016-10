Neuer Zündstoff durch brisante FBI-Interna?

Donald Trump trumpft auf, Hillary Clinton gerät unter Druck: Wenige Tage vor der US-Wahl wird die E-Mail-Affäre um die Demokratin wieder zum beherrschenden Thema - auch wenn die Substanz der neuen Wendung weitgehend unklar blieb. Jedenfalls scheint die Stimmung darunter zu leiden: Denn in einer Bilanz von Umfragen lag Clinton in der Wählergunst landesweit gerade einmal 3,9 Prozentpunkte vor Trump. Damit schrumpfte der Abstand binnen weniger Tage um fast die Hälfte. Doch am Sonntag wurden über einen Bericht Informationen über die Vorgänge im FBI bekannt, die neuen Zündstoff bergen.

