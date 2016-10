Einbrecher hinterließen Fäkalien in Wohnung

Offensichtlich stark alkoholisierte Einbrecher haben in der Nacht auf heute in Maria Alm (Salzburg) in der Wohnung einer Pensionistin Fäkalien und Erbrochenes hinterlassen. Die Beute war lediglich ein Küchenradio.

