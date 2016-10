Halloween in US-Kinos: Horrorkomödie schlägt „Inferno“

Unmittelbar vor Halloween hatte Ron Howards und Tom Hanks Neueinsteiger „Inferno“ keine Chance. Der Spitzenplatz der nordamerikanischen Kinocharts vom Wochenende ging an Tyler Perrys Horrorkomödie „Boo! A Madea Halloween“, berichtete der US-Branchendienst „Box Office Mojo“ heute.

„Inferno“, das jüngste Sequel der Dan-Brown-Bestsellerverfilmung, startete in mehr als 3.500 Kinos in den USA und in Kanada, musste sich aber mit mageren Einnahmen von 15 Millionen US-Dollar (13,6 Millionen Euro) zufriedengeben. Dagegen brachte es Perrys „Boo!“ in seiner zweiten Woche und weit weniger Kinos auf 16,7 Millionen Dollar. Einen österreichischen Starttermin für den Horrorklamauk gibt es noch nicht.