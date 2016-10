Weltrekordkürbis leuchtet mit Gesicht in Deutschland

Rechtzeitig zu Halloween hat sich der schwerste Kürbis der Welt in ein leuchtendes Gesicht verwandelt. In stundenlanger Arbeit wurde der 1.190,5 Kilogramm schwere Weltrekordkürbis heute ausgehöhlt und in ein freundliches Gesicht verwandelt, sagte eine Sprecherin des Blühenden Barocks im deutschen Ludwigsburg (Baden-Württemberg).

Dort war die Frucht eines belgischen Züchters Anfang Oktober in einem Wettbewerb gewogen und als bisher schwerste ihrer Art ermittelt worden. Der Besitzer sei jetzt extra angereist und habe die wertvollen Kerne in Empfang genommen. Das geschnitzte Riesengesicht soll bis zum Ende der Kürbisausstellung am 6. November täglich leuchten.