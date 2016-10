Verunreinigtes Wasser: 350 Menschen in Russland in Klinik

Nach dem Gebrauch von verunreinigtem Wasser sind mehr als 350 Menschen in der russischen Teilrepublik Dagestan mit Darminfektionen in Kliniken gebracht worden. Starker Regen habe vermutlich Keime in die Leitungen gespült, sagte Behördensprecherin Anna Popowa heute der Agentur TASS zufolge in der Gebietshauptstadt Machatschkala im Nordkaukasus.

Unter den Erkrankten seien mehr als 250 Kinder. Ihr Kollege Oleg Salagaj betonte, es bestehe keine Lebensgefahr. Er empfahl, in den nächsten Wochen nur abgekochtes Wasser für Essen, Geschirrspülen und Baden zu benutzen. Die Reinigung der Kanalisation werde längere Zeit in Anspruch nehmen.