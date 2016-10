Bundesliga: Austria schlägt Leader Sturm

Die Austria hat den Schlager der 13. Bundesliga-Runde gegen Leader Sturm Graz mit 2:0 gewonnen. Raphael Holzhauser und Larry Kayode avancierten gestern im Wiener Ernst-Happel-Stadion zu den Matchwinnern der erneut überzeugend auftretenden Violetten. Die Steirer dagegen zeigten über weite Strecken der Partie nicht die Qualitäten, die sie zum Tabellenführer gemacht hatten. Die Austria ist damit zurück im Spitzenfeld, nur noch vier Punkte hinter Sturm. Am Donnerstag kommt Roma in der Europa League in den Prater.

