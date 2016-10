Haftbefehl gegen Bürgermeister von Diyarbakir erlassen

Fünf Tage nach der Festnahme ist Haftbefehl gegen den Bürgermeister von Diyarbakir, Firat Anli, erlassen worden. Über das Schicksal der ebenfalls festgenommenen Vizebürgermeisterin Gültan Kisanak habe das Gericht noch nicht entschieden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu gestern.

Kisanak und Anli waren am Dienstagabend in Diyarbakir festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft beiden Verbindungen zu verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) vor. Die beiden gehören der kurdischen Partei DBP an, dem kommunalen Ableger der im Parlament vertretenen HDP.

HDP-Chef warnt vor „Massaker“

Der HDP-Chef Selahattin Demirtas forderte die in der Westtürkei lebenden Türken gestern in Diyarbakir dazu auf, sich für die Kurden einzusetzen und warnte gleichzeitig vor einem „Massaker“. „Jene, die im Westen der Türkei leben und alle, die für eine Freiheits-, Demokratie- und gerechtigkeitsfreundliche Welt sind, werden - wenn sie heute nicht in die Stimme der Kurden mit einstimmen und die Hand, die die Kurden ihnen reichen, ergreifen - morgen nicht einmal mehr Zeit finden, zu klagen, während sie unter dem Massaker eines Hitler-Faschismus, der sie überwältigen wird, stöhnen“, sagte er laut einem von der HDP verbreiteten Transkript.