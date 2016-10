Chinesen, Frauen, Homo-Ehe: Ärger über Oettinger wächst

Die Empörung über die abfälligen Äußerungen des deutschen EU-Kommissars Günther Oettinger über Wallonen, Chinesen, Frauen und die Homo-Ehe flaut auch nach seiner Stellungnahme nicht ab. Die deutsche Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig bezeichnete seine Bemerkungen als „rassistisch und homophob“. Sie warf Oettinger zudem vor, dass er seine Bemerkungen als „salopp“ verteidigte: Er „sollte sich ernsthaft mit seinen Statements auseinandersetzen und sie jetzt nicht kleinreden, sondern ernsthaft Position beziehen“, so Schwesig der „Nordwest-Zeitung“.

Für den Chef der Linksfraktion im Bundestag, Dietmar Bartsch, ist Oettinger nicht mehr tragbar: „Es ist peinlich, dass ein solcher Rassist und Sexist EU-Kommissar für Deutschland ist“, sagte er der NWZ. Auch die Fraktionschefin der deutsche Grünen, Katrin Göring-Eckardt, nannte Oettingers Wortwahl „mehr als befremdlich“.

„Kommunisten“ in der Wallonie

Oettinger hatte in einer Rede in Hamburg Chinesen als „Schlitzaugen“ bezeichnet. Zudem sprach er von einer vermeintlichen „Pflicht-Homoehe“ und ließ durchblicken, dass er glaube, Frauen könnten ohne Quotenregelung keine Spitzenpositionen erreichen. Auch belgische Politiker sind erzürnt: Oettinger sagte nach Angaben eines bei der Rede Anwesenden, die Wallonie werde von „Kommunisten“ geführt, die ganz Europa blockierten, was nicht akzeptabel sei.

Oettinger hatte daraufhin in einer Stellungnahme in der „Welt“ gesagt, er habe nur auf die wachsende Konkurrenz von Ländern wie China oder Südkorea hinweisen wollen. Über die Homo-Ehe habe er nur gesprochen, weil sie eines der Themen in der öffentlichen Debatte sei. Diese habe er um das Thema Wettbewerbsfähigkeit ergänzen wollen.