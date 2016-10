Nizza: U-Haft nach Entführung von Hotelbesitzerin

Ein früherer Paparazzo, ein wohnsitzloser Ex-Soldat, ein italienischer Gastwirt und drei weitere Männer müssen sich wegen der spektakulären Entführung einer Hotelbesitzerin im südfranzösischen Nizza verantworten: Nur eine Woche nach der Tat leitete die Staatsanwaltschaft gestern Abend förmlich ein Ermittlungsverfahren wegen Entführung, Freiheitsberaubung und Erpressung ein. Ihnen droht bei einer Verurteilung lebenslange Haft.

Staatsanwalt Jean-Michel Pretre ordnete Untersuchungshaft für die sechs Männer und einen weiteren Verdächtigen an, bei dem es sich um einen Privatdetektiv handelt, der die Polizei nicht rechtzeitig einschaltete.

Die Entführungsverdächtigen sollen die 76-jährige Besitzerin des in Cannes gelegenen „Grand Hotel“ entführt haben. Die Kidnapper verschleppten die Frau vor den Augen erschrockener Passanten in einem weißen Lieferwagen. Zwei Tage später wurde die gefesselte Hotelbesitzerin in dem parkenden Lieferwagen gefunden und befreit.